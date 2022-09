Nieuwe reuzendragers voor Reus en Reuzin

Reus en Reuzin van Wetteren, 400 jaar oud, wegen ook wel wat kilo’s. Met haar 4 meter lengte is zij goed voor 85 kilo. Manlief is ietsje groter en zwaarder: 4,05 meter voor 105 kilogram. Vandaag worden de reuzen in stoet gedragen door de familie Wauters maar er zijn nog nieuwe en sterke schouders nodig.

“De kandidaten moeten niet alleen sterk zijn maar de reus ook kunnen dragen op verschillende parcours. Vandaag werden ze getest in over een bepaalde afstand, in slalom en over obstakels. Aanvankelijk schreven zich vier kandidaten in maar er boden zich ook al wat passanten aan”, zegt Pieter Bracke, directeur van het Departement Beleven in Wetteren.