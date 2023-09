Nieuwe leerlingen nemen in alle rust afscheid en maken kennis met leerkrachten Gertrudis

Heemkring belicht leven en werk van Charles Hippolyte Vilain XIIII, 51 jaar onafgebro­ken burgemees­ter van Wetteren: “Hij veranderde de gemeente voorgoed”

Heemkring Jan Broeckaert organiseert tijdens het kermisweekend in Wetteren een tentoonstelling over het leven en werk van Charles Hippolyte Vilain XIIII. De man was maar liefst 51 jaar lang onafgebroken burgemeester van Wetteren, bouwde het ‘stadhuis’ en de Sint-Gertrudiskerk en zorgde eigenhandig voor een station in de gemeente.