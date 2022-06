Nieuwe fietssuggestiestroken aan station

Wetteren Tiental mobilhomes gaat in vlammen op bij zware brand in serres en loods van tuinbouwbe­drijf in Wetteren: vuur onder controle

In de omgeving van het industriepark in de Laarnestraat in Wetteren is maandagochtend een zware brand uitgebroken in de serres en loods van een tuinbouwbedrijf. De brand ging gepaard met meerdere ontploffingen en een zware rookpluim die kilometers ver te zien was. De serres werden gebruikt als opslagplaats voor caravans, mobilhomes, boten en oldtimers en zijn volledig uitgebrand.

