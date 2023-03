Nieuwe fase in werken Acaciastraat: éénrichting naar centrum na paasvakantie

Nieuwe fase in de werken

Na de paasvakantie start een nieuwe fase in de werken aan de Acaciastraat en zal het verkeer éénrichting moeten in de richting van het centrum. Een aantal sluipwegen zoals de Kleine Smetledestraat, Veldstraat en Maelbroekstraat worden dan tijdelijk éénrichting. Die fase in de werken zal een aantal maanden duren. Later deze week zal het Agentschap Wegen en Verkeer de plannen over de nieuwe omleidingen nog verder communiceren. Als alles volgens plan verloopt zijn de wegenwerken compleet afgerond in mei volgend jaar.