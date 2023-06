Nieuwe fase in wegenwerken Zuidlaan

RESTOTIP. Barbacoa: alles op het houtvuur, overgoten met een saus van warme gastvrij­heid

Af en toe buiten de stadsgrenzen kleuren, altijd goed. In Lochristi lonkte Barbacoa al even naar deze rubriek. Een jaar geleden opende Christophe Pennoit zijn zaak naast Edugo in Dorp-Oost. Back to basics is het, in een klassiek kader, maar met een groot houtvuur in de keuken. Géén grillrestaurant, maar gastronomie op een vuur. Proberen? Met plezier.