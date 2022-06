Nieuwe fase in voorbereidende werken Zuidlaan

Veiliger en comfortabeler fietsen

Voorbereidingswerken vanaf 27 juni

De nutswerken zijn al een tijdje bezig, en op 27 juni starten ook de laatste voorbereidende werken met de aanleg van tijdelijke wegenis en het rooien van bomen. Het rooien van zo’n 60 bomen is nodig om extra ruimte voor o.a. de keerpunten en fietspaden vrij te maken. Concreet zullen eerst een twintigtal bomen aan de zuidkant van het kruispunt met de Bloemluststraat gerooid worden. Tijdens deze voorbereidende werken, die zo’n twee weken zullen duren, zijn er tijdelijk versmalde rijstroken op de Zuidlaan. De andere rooiwerken vinden plaats na 2 augustus. In de plaats van de gerooide bomen worden maar liefst 92 nieuwe bomen geplant, zodat het groene karakter van de gewestweg niet verloren gaat.

Controle op vogelnesten en vleermuisholtes

Werken in verschillende fasen

De eigenlijke wegenwerken starten op 2 augustus (na het bouwverlof) en worden in fasen uitgevoerd om de hinder te beperken. Tussen de kruispunten met de Brusselsesteenweg (N9) en de Bloemluststraat worden de vrijliggende fietspaden in 2 fasen aangelegd. Van 2 augustus tot oktober 2022 situeren de werken zich aan de zuidkant van de weg (oneven huisnummers). Tussen oktober 2022 en februari 2023 komt de noordkant aan bod (even huisnummers). Gelijktijdig wordt er gewerkt aan de volledige herinrichting van het stuk tussen de kruispunten met de Bloemluststraat en de Warandelaan. Vanaf 2 augustus starten ook die werken, waarbij de werken per fase opschuiven (zie kaartje). Als alles volgens plan verloopt, duren de werken tot mei 2024.