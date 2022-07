Nieuwe burgemeester van Wetteren Albert De Geyter is een Anglofiel, familieman, teamspeler en ooit verdacht als ‘Enemy of the state' door nauwe banden met de IRA

Overbeke/Wetteren Omgeving kerk Overbeke wordt groener dankzij Vlaamse centen

Voor het stimuleren van ontmoeting en groene beleving in de publieke ruimte heeft Het Provinciaal Managementcomité voor Platteland in Oost-Vlaanderen en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir 17 plattelandsprojecten goedgekeurd. Een nieuwe publieke speel- en ontmoetingsruimte rond het herbestemde kerkgebouw in Overbeke in Wetteren is één van de projecten.

28 juni