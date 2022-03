Nieuwe bloemenzaak en atelier voor workshops in oude bakkerij Bontinck

Kathy Veeckman startte haar zaak Jules & Juliette aan de Uitbergsestraat in Kalken zo’n zes jaar geleden als workshopatelier in bloemschikken. Twee jaar geleden opende ze ook een bescheiden winkelruimte aan haar atelier. En vandaag opent Kathy een gloednieuwe zaak in de Hoenderstraat in Wetteren. “De hobby is een beetje uit de hand aan het lopen maar ik ben super fier want dit is een droom die uitkomt”, zegt Kathy.