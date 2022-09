Nieuwe ALDI winkel opent morgen de deuren

De ALDI-vestiging in Wetteren bestaat al 35 jaar en was dan ook aan een opsmuk toe. Na de sluiting in mei was er een tijdelijke out-let store maar op 18 mei startten er verbouwingen. Op woensdag 21 september gaat het warenhuis weer open. “De nieuwe winkel is met een verkoopoppervlakte van 1.200 m² een vijfde groter dan de oude winkel. Ook de voorgevel van ALDI Wetteren kreeg een volledige make-over. We hebben gekozen voor glazen gevels die zorgen voor meer lichtinval en de vernieuwde winkel een moderne uitstraling geven”, zegt Raf Van den Bossche, Senior Manager Expansion bij ALDI. Er werd ook aan het milieu gedacht met duurzame koelingen op CO2 en ledverlichting. Een besparing van 75% aan energie.