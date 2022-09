Nieuw party-concept in Lemon Bar tijdens Wetteren kermis

Wetteren APK Drilling boort unieke internet­door­gang onder de Schelde voor Fi­ber-net­werk

APK Drilling is gestart met een unieke boring van een sleufloze lijn van maar liefst 265 meter lang onder de Schelde door. De boring in Wetteren werd uitgevoerd voor de fiberafdeling van APK Group in opdracht van Fiberklaar. Zij leggen een nieuw en supersnel internetnetwerk aan in Vlaanderen.

25 augustus