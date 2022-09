Nieuw parkeerbeleid met twee zones maar zonder SMS parkeren is ‘foutje in software parkeerbedrijf’

Parkeren in Wetteren via de GSM kan voortaan enkel nog met de 4411 Applicatie op je smartphone. De klassieke SMS geeft meteen een foutmelding. Ook de zones zijn aangepast. Zo heb je enkel nog een gele en oranje zone voor wie twee of vier uur wil parkeren in het centrum. Opletten dus want intussen kregen we ook al tal van klachten van mensen die per SMS parkeerden en een boete kregen. “Maar dat is helemaal geen wijziging in het beleid van het bestuur maar te wijten aan een software probleem bij parkeerbedrijf OPC", laat schepen Robbe De Wilde weten.