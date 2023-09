Nieuw kunstgrasveld en 1 miljoen investeringen in KVVE Massemen

Gestolen ster kermisat­trac­tie is terecht: “Dieven toonden berouw in een brief”

De ster die in de nacht van zondag op maandag werd gestolen van de kermisattractie De Rups op de Markt van Wetteren, is terecht. De dieven brachten de decoratieve ster terug met een begeleidende brief waarin ze hun excuses aanboden.