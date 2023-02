Nieuw kantoor ‘vastgoedonderneming van het jaar’ Altro geopend

Altro is Italiaans voor anders zijn en daar spiegelt het vastgoedkantoor zich aan. “Met een hele diversiteit in services en dienstverlening, onderscheiden we ons van andere makelaars. We zijn makelaars met een tikkeltje meer”, zegt kantoorverantwoordelijke Steffi Bauwens. Samen met Daniel Van Der Schueren, al 30 jaar in het vak, en Peter Van Rysselberghe, vormt zij het Team Wetteren sinds 2020 onder de vleugels van Altro. Ze openden nu een nieuw kantoor in het centrum rechtover het Cultureel Centrum Nova.

Burgemeester Albert De Geyter onderstreepte bij de opening de ambities van de gemeente in het woonbeleid. “Naast de wijkrenovatie op Stuyvenberg bieden we als gemeente ook renovatieadviezen aan. Ook de strijd tegen leegstand van handelspanden staat hoog op de agenda. Kantoren zoals Altro kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Resoluut trekken we aan dezelfde kar”, zegt burgemeester De Geyter.

Team Wetteren

Steffi Bauwens is de kantoormanager en is naast vastgoedmakelaar ook Landmeter-expert en Schatter-expert Vlabel. Daniël Van Der Schueren, bemiddelaar-bestuurder en stagemeester heeft een enorme ervaring en kennis in de sector en doet dit nog steeds met veel liefde en toewijding voor het vak. En Peter Van Rysselberghe is naast vastgoedmakelaar ook grondontwikkelaar in opdracht van grondeigenaars en projectontwikkelaars. Melanie van Hecke is interieurarchitecte en vastgoedmakelaar. Jana Raes werkt haar bachelor vastgoed af in HOGent. Info op www.altro-vastgoed.be

