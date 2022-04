Nieuw initiatief: Baliesessies in de bib zet lokale muziek in de kijker

In aanloop van de apotheose organiseert de bibliotheek De ‘baliesessies’. Wetterse muzikanten, of muzikanten die lid zijn van bibliotheek, spelen op dinsdag en zaterdag een akoestisch miniconcert in de bibliotheek. Zij staan niet op een podium, maar spelen hun concert midden in het baliemeubel in het midden van de bibliotheek. Het publiek staat rondom de balie of luistert vanop een andere plek in de bib. Elk concert duurt ongeveer 30 minuten en is gratis. Iedereen is welkom.