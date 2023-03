Nieuw hoogspanningsstation van 8,3 miljoen moet tienduizenden gezinnen van stroom voorzien: “Klaar voor de toekomst met duizenden nieuwe elektrische wagens”

Het hoogspanningsstation ‘Kwatrecht’ aan de Oude Heirbaan vlakbij de viaduct werd gebouwd in de jaren ’80 en is aan vervanging toe. De werken zullen twee jaar duren en er wordt een gloednieuw en modern station gebouwd. “Dankzij de robuustheid van het net blijft de bevoorradingszekerheid tijdens de werken in de regio gegarandeerd”, verzekert Elia.

Stiller voor de omgeving

Het nieuwe gebouw wordt geplaatst op de voormalige site van de middenspanningcabine van Fluvius. “Daar worden de nieuwe hoogspanningsinstallaties samen met de hulpdiensten en een dieselgroep geplaatst. Die garanderen de bevoorradingszekerheid tijdens een panne of een onderhoud. De installaties aan beide kanten van de straat worden met elkaar verbonden via een ondergrondse kabelverbinding.” Het station wordt gebouwd in rode baksteen. “Om mooier te integreren in de omgeving. Een bestaande haag blijft behouden. De werken zullen in het begin van 2024 starten en zullen twee jaar duren. Eind 2026 moet het station in gebruik zijn en zijn we toekomstgericht zeker goed tot 2050”, besluit Robin.