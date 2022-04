Natuurpunt verkoopt biologische wijnen voor teams Expeditie

Twee teams van Natuurpunt Scheldeland rijden, wandelen en varen de Expeditie Natuurpunt om geld in te zamelen voor het natuurgebied De Heidemeersen in Berlare. Je kan de teams uit Wetteren steunen door aankoop van biologische wijnen. Dit keer gaan er zelfs twee teams van 2 Many Bikers de uitdaging aan tijdens deze sportieve tweedaagse: het eerste team doet de Maasroute en dat betekent 21 kilometer kanovaren en 40 kilometer stappen. Het tweede team doet per fiets de Zuid-Vlaanderen-route van 160 km van Gent tot Diepenbeek.

Het doel is dit jaar minstens 4000 euro in te zamelen ten voordele van ons natuurgebied de Heidemeersen in Berlare. Jij kan de teams steunen door de aankoop van (h)eerlijke Spaanse witte of rode biowijnen. De rode wijn is een Pablo Claro - Tempranillo Bio met 100% Tempranillo van een biodynamische wijngaard op 800 meter hoogte die ‘s nachts worden geoogst op de Tierra de Castilla. Met een elegant fruitboeket en in de lekker zachte en sappige toetsen van rijpe rode vruchten. Pablo Claro maakt ook een 100% Chardonnay witte wijn volgens dezelfde methodes. Deze wijn heeft een mooi en zuiver fruitboeket met toetsen van steenvruchten, rode appel, en exotisch fruit. De mond is heel sappig en fris met terugkerende accenten van abrikoos, witte perzik, rode appel en ananas.