Natuurpunt verkoop biologische wijnen voor teams Expeditie

Uitbergen Dimitri Schepens al tien dagen onderweg in Pacific Crest Trail, waar hij 4.200 kilometer wil stappen

Dimitri Schepens (28) uit Uitbergen is al tien dagen onderweg in de Pacific Crest Trail in de Verenigde Staten. Hij heeft al iets meer dan 240 kilometer afgelegd van een tocht die 4.200 kilometer lang is. “Het is bijzonder zwaar, maar ik denk nog niet aan opgeven", zegt Dimitri vanuit Amerika.

5 april