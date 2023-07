Natuurpunt telt toename aantal huiszwaluwen in Wichelen en daling in Wetteren

Niet alle heksen waren een lelijk oud vrouwtje zoals in Disney: hoe in Gent ook 15 mannen beticht werden van ‘zwarte magie’

Nog dit najaar komt in het Prinsenhof een gedenkplaat die herinnert aan de heksenvervolging in Gent. Op het bord zullen 58 namen prijken. Maar opvallend: er staan ook 15 mannen tussen. “De geschiedenis is complexer dan wat Disney laat uitschijnen”, knipoogt Maartje van der Laak. De historica gidst ons door de vergeten geschiedenis.