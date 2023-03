Natuurpunt roert zich in discussie nieuwe Scheldebrug: “Onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing om al een definitieve keuze te maken!”

RECONSTRUC­TIE. Een wandeling met tragische afloop: Valentin (23) mocht nachtclub niet binnen en belandde in het water

Het levenloze lichaam van Valentin Footman (23) is donderdag uit het Handelsdok in Gent gehaald. De twintiger belandde tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag in het water op terugweg naar het station. Valentin was naar Gent afgezakt om uit te gaan, maar had te veel gedronken om nog binnen te mogen in de nachtclub. Zijn lichaam wordt nog onderzocht, maar alles wijst op een jammerlijk ongeval. Een reconstructie van een avond uit die tragisch afloopt.