Natuurpunt dient klacht in na vandalisme aan herdenkingsbank

De herdenkingsbank in het natuurgebied is een eerbetoon aan Bruno Bekaert, de ondervoorzitter van de natuurvereniging, die in 2006 overleed op amper 34-jarige leeftijd. Die bank was doelwit van vandalen. Er werd allerlei afval achtergelaten, maar ook de borden ter nagedachtenis werden met graffiti besmeurd. Ook elders in De Kalkense Meersen werden borden met spuitbussen beschilderd. Onder meer aan het kruispunt van de Kasterstraat en Wetterstraat. De afdeling heeft nu klacht ingediend bij de politie. Getuigen kunnen zich melden via de lokale politie van de zone Wetteren, Laarne en Wichelen.