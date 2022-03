Nationaal partijbestuur doekt Open Vld in Wetteren op: “Al 20 jaar interne conflicten, met diepgewortelde persoonlijke en politieke rancunes”

Berlare Luk Vernimmen (75) oprichter van Festivaria plots overleden: “Luk zag iedereen voor en achter de schermen graag”

Berlare reageert bijzonder aangeslagen op het plotse overlijden van Luk Vernimmen (75). Luk was een van de oprichters van Festivaria, het succesvolle openluchtspektakel aan het Donkmeer in Berlare. Zijn dood maakt dan ook heel wat reacties los. In 1987 organiseerde Luk voor de eerste keer een openluchtspektakel aan het Donkmeer, en sindsdien werd het elk jaar groter. “Ergens putten we troost uit het feit dat hij afgelopen dinsdag de persconferentie van Singin in the rain nog heeft mogen meemaken", klinkt het bij festivaria.

