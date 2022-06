Na vijf generaties verdwijnt Drukkerij Verbaere uit het straatbeeld: “Maar de drukkerij stopt niet”

In 1841 startte Adrianus Verbaere (1820/1884) met een bescheiden drukkerij in het centrum van Wetteren. Adrianus bracht het van bakker tot drukker en was volgens de geschiedenisboeken een onrustig en politiek geëngageerd man. In Gent, waar hij aanvankelijk woonde, was hij de drukker-uitgever van De Volksvriend. Een vrijzinnig en sociaal vooruitstrevend blad. Latere publicaties en boeken van de man stonden eveneens in het teken van de werkende en noodlijdende klasse.