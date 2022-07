Na twee jaar weer overrompeling op dorpsfeest Massemen

Wetteren Brasserie Manjefiek wordt volwaardig restaurant: “Mediterra­ne keuken met Oosterse tinten”

Brasserie Manjefiek aan de Gentsesteenweg in Wetteren heropende vandaag na twee maanden werken opnieuw de deuren. De zaak is voortaan volwaardig restaurant. “We bedanken onze trouwe tearoom klanten die jarenlang onze namiddag opfleurden, maar door de personeelsbezetting is in de namiddag openblijven niet langer mogelijk”, zegt zaakvoerder Jan Brantegem.

29 juni