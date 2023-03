Na onverwacht overlijden van Michiel (29) stapte zus Laura mee in familiebedrijf Remory: “Ze is 91 maar oma komt nog iedere dag koffiezetten”

Met 104 jaar op de teller is fietsenwinkel Remory-Van Heddeghem in de Moerstraat een icoon in Wetteren en omstreken. Maar na het onverwachts overlijden van medezaakvoerder Michiel Remory in de zomer van 2019, stapte zus Laura (34) noodgedwongen mee in de zaak van haar ouders. “Van de ene dag op de andere gaf ik mijn job op”, vertelt de vrouw, die nu hoopvol naar de toekomst kijkt.