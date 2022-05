Na halve eeuw maatwerk groeit Trianval in Wetteren nog steeds

Historiek

Op 8 mei 1972 startte de beschutte werkplaats van Wetteren als een afdeling van de Sociale Werkplaatsen van het arrondissement Dendermonde met 5 personen met een handicap en 1 begeleider. Enkele jaren later, op 1 januari 1979 wordt de beschutte werkplaats van Wetteren als een onafhankelijke werkplaats. De vzw Trianval wordt opgericht. Ze starten in de Scheldedreef in een gehuurd pand met een oppervlakte van amper 200 vierkante meter en een deel van een oude breigoedfabriek. Na tussenstops aan de Zuiderdijk in Wetteren en een tweede gebouw in Wichelen verhuist Trianval naar haar huidige stek aan de Biezeweg in Wetteren op het industriepark. Daar wordt gewerkt in moderne bedrijfsgebouwen met een oppervlakte van 2.700 vierkante meter die eigendom zijn van de vzw.