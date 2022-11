Na drie jaar meteen twee weekends carnaval in Wetteren

In 2020 werd de carnavalstoet afgelast door de dreiging van voorjaarsstorm Dennis. Kort nadien brak de coronapandemie uit en werden ook de parades van 2021 en 2022 noodgedwongen afgelast. “In 2023 kunnen we eindelijk nog eens volwaardig carnaval vieren”, zegt voorzitter Peter Schepens van het Gemeentelijke Carnavalcomité. “We doen dit verspreid over twee weekends. Op 4 februari is er het kindercarnaval in de Gemeentelijke Feestzaal. Nieuw is dat we die namiddag ook een verkiezing organiseren. Anaïs De Lamper (12) en Illuna Den Haese (10) stelden zich kandidaat voor de titel van Jeugdprinses. De winnaar mag één week later de stoet mee in gang trekken”, zegt Peter.