Na 108 jaar stopt de familie Van Imschoot met het bakken van Wetters brood: “Dat varkensvet maakte er een succes van”

Twee jaar cel voor hardleerse beklaagde die blijft rijden onder invloed en tijdens rijverbod

K.M. uit Wetteren verscheen vrijdagochtend voor de 23ste keer in zijn carrière voor een rechtbank. Dit keer had hij opnieuw gereden onder invloed tijdens een lopend rijverbod, terwijl hij wist dat hij niet mocht rijden. “Hij is die avond naar huis gereden omdat zijn vriendin er niet was en hij voor de honden moest zorgen, maar hij beseft dat dit niet mocht", klonk het.