Na 1 jaar GAS-handhaving zwerfvuil al 194 overtredingen vastgesteld

“De overtredingen gaan vooral over peuken die op de openbare weg belanden (94%) en in mindere mate over hondenpoep (5%) en verpakkingen (1%). De Sanctionerend ambtenaar legt een geldboete op aan de overtreders. Minderjarigen krijgen geen geldboete maar een alternatieve straf die wordt bepaald in samenspraak met de GAS-bemiddelaar: zij helpen mee om zwerfvuil op te ruimen onder begeleiding van Kiemkracht. Maatwerkbedrijf Kiemkracht (Spoor 2) ondersteunt sinds december 2022 de teams van Lokaal Bestuur Wetteren bij het opruimen van zwerfvuil in het centrum”, meldt het lokaal bestuur.

Zwerfvuil overtreding?

Je begaat een zwerfvuil overtreding als je klein afval achterlaat op een plaats waar het niet hoort. Dat kan bewust of onbewust zijn. Voorbeelden zijn sigarettenpeuken, kauwgom, verpakkingen, blikjes, flesjes, zakdoeken en mondmaskers. Die horen niet op de grond of in de straatrooster maar in de vuilbak. Peuken kan je ook kwijt in een zakasbakje. Maar ook hondenpoep is zwerfvuil. De handhavers kijken uit naar overtreders die hondenpoep niet oprapen of hondenpoepzakjes in de straatroosters of berm gooien. Ze treden ook op als je geen hondenpoepzakje bijhebt op je wandeling met je hond. Hondenpoepzakjes horen in de vuilnisbak of in de hondenpoepbuis.