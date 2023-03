Muzikale broers Otto en Ebe Mogyoros blikken kortfilm in over pesten: “Gebaseerd op eigen ervaringen”

Ebe Mogyoros (18) was één van de kandidaten in The Voice Kids en strandde in 2018 in de halve finales. Sindsdien werkt de singer-songwriter uit Melle verder aan zijn muzikale carrière en lanceerde al enkele singels. En ook zijn kleine broer Otto (12) is gebeten door de muzikale microbe en speelde onder meer mee in de musical Daens van Studio 100. Samen blikken ze nu een kortfilm in: ‘Zomerkamp’. Thema van de film is pesten en de opnames gebeurden vandaag op Mariagaard waar Otto school volgt.