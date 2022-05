Motorrijder gewond bij ongeval op Dendermondesteenweg

Wetteren Bestuurder verliest rijbewijs nadat hij tegen meerdere wagens en gevel van woning rijdt

A.D.P uit Wetteren stond dinsdagochtend terecht in de politierechtbank in Dendermonde nadat hij met zijn voertuig een ware ravage had veroorzaakt. Hij reed meerdere auto’s aan, een gevel van een woning en enkele paaltjes. De man had al een gezegende leeftijd, waardoor de rechtbank hem niet meer rijvaardig verklaarde.

24 mei