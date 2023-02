Monument Posthotel staat in de steigers

Het dossier voor de renovatie van de gevel, ramen en deur van het geklasseerde gebouw sleept al meer dan twintig jaar aan maar eindelijk komt er schot in de zaak. Sinds woensdag staat het gebouw in de steigers. En dit tot halfweg mei.

Het Posthotel vierde vorig jaar nog haar 135ste verjaardag. Toen Paul De Moor (65) en Hilde (61) Café Posthotel kochten in 1998 was het gebouw een halve ruïne. “De laatste ‘hotelgasten’ die we er aantroffen waren dode muizen en enkele duiven”, lacht jeugdauteur Paul De Moor. Vandaag is Het Posthotel een florerende zaak die sinds vijf jaar wordt uitgebaat door Kasper (30) en Jana (34), de kinderen van Paul en Hilde.

Volledig scherm Jana, Paul, Hilde en Kasper in het Posthotel. © Didier Verbaere

Maar de gevel is geteisterd door de tand des tijds en was dringend aan renovatie toe. Het hout van de ramen is verweerd en het glas is nog enkel. Twintig jaar lang liep het renovatie dossier en eindelijk worden de werken uitgevoerd. De gevel wordt gereinigd en de houten kozijnen aangepakt. “Vandaag zijn we begonnen aan de stoomreiniging van de voorgevel. De witte natuurstenen worden uitgenomen en voorzichtig hersteld in het atelier van de aannemer. Volgende week worden alle voegen eruit gehaald, kapotte of te ver aangetaste stenen verwisseld en voegwerk wordt vervangen door een gelijkaardige ‘authentieke’ kalkmortel. Hiervoor mag het een tijdlang niet vriezen, omdat deze anders meteen zouden barsten. Eventuele vertragingen kunnen hierbij dus voorvallen", legt Kasper De Moor uit.

Quote Tijdens de renovatie willen we zoveel mogelijk open blijven. Enkel als de ramen geplaatst worden eind maart en begin april zijn we twee weken dicht Kasper De Moor

Nadien wordt het schrijnwerk volledig vervangen. “Zowel de ramen, de bakgoot en de verzinkte dakgoot, het balkonnetje als de poort worden in ere hersteld. Er komt in de plaats van het huidige enkel glas ‘dun’ dubbel glas. Binnenkant is gewone dikte, buitenkant is getrokken ‘fourcault’-glas met een zachte wemeling dus. Net zoals het vroeger was en er eigenlijk nog slechts drie ruiten overbleven. Ook aan de achterzijde worden drie ramen vervangen. Er komt normaal ook een nieuw bord in email met het Posthotel-logo, we hebben het oude er gisteren afgenomen en herstellen wordt moeilijk. En met de gemeente willen we nog eens bekijken of er storende elementen kunnen verwijderd worden aan de straatverlichting en kabels over de gevel. Tijdens de renovatie willen we zoveel mogelijk open blijven op maandag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Enkel als de ramen geplaatst worden zijn we twee weken dicht eind maart en begin april", besluit Kasper.

Rijke geschiedenis

Het gebouw en vooral het interieur werden in 1986 reeds beschermd. “Het interieur van de rechthoekige ‘gelagzaal’ is zonder twijfel de absolute blikvanger. Het eiken houtsnijwerk van de zitbanken, de lambrisering en in het bijzonder de versierde toog zijn vervaardigd in neo-renaissancestijl door het atelier van Séraphin(e) De Maertelaere. De wanden werden in 1890 bekleed met olieschilderijen op doek van Louwie Duponc(h)eel. Naar verluidt kon deze Gentse circusclown, die ‘s winters werkloos was, zijn aangedikte ‘poef’ niet aflossen. Hierdoor werd hij genoodzaakt zijn schildertalent te gebruiken.

