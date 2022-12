Molenstraat opnieuw toegankelijk voor verkeer

Wetteren Vintage kerstmarkt in kerk Overbeke ten voordele van mentaal welzijn

Het gekozen doel is niet toevallig want Hanne, die tien jaar op het hoogste niveau aan atletiek deed en vorig jaar afscheid nam, had het mentaal ook niet altijd makkelijk. In de kerk kan je tot 20 uur terecht voor vintage tweedehands kledij, schoenen, handtassen en juwelen, een hapje en een drankje, antiek en kleine concerten. Er is ook een veiling van gedichten van Hanne en kunstwerken van Ronny Roels en ook nog andere kunstenaars uit de streek.

18 december