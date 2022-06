Moeilijke zoektocht naar tweede hondenlosloopweide in centrum Wetteren

Wetteren Oost-Vlaams Deputé Leentje Grillaert stapt uit intercommu­na­le DDS

Leentje Grillaert, gemeenteraadslid in Wetteren en gedeputeerde voor de provincie Oost-Vlaanderen, heeft vrijwillig haar ontslag ingediend als bestuurder in de raad van bestuur van de intercommunale DDS. Een reden voor het ontslag is niet meegedeeld.

20:27