Meteen veel bezoekers en start spaaractie op nieuwe lokale markt van Massemen

Spaarkaarten

In maart en april kan je prijzen winnen op beide lokale markten met een spaarkaartactie. Wie drie stempels verzamelt, en de kaart deponeert in de bus, maakt kans op een leuk geschenk bij de handelaars. De spaarkaart is zowel in Massemen als op Ten-Ede geldig. In mei worden de 10 winnaars bekendgemaakt. De markten beginnen telkens om 15 uur en eindigen om 19 uur van april tot september of 18 uur van oktober tot maart. Meer info op www.wetteren.be/lokale-markt.