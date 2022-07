Meteen protest tegen nieuwe Scheldebrug: “Te grote impact op de omwonenden”

“Deze onverwachte keuzes hebben een immense impact op bewoners van bepaalde straten en wijken. Nog nooit werden de pistes voor een tracé over de Mozen of Scheldedijk door het beleid geopperd. Velen onder ons voelen ongeloof, verbazing, angst voor de mogelijke impact. Bij drie tracés is de impact op de bewoners van de Mozen, Zuiderdijk, Hamstraat, Aardeken, Noordlaan buitengewoon groot. En ironisch genoeg worden we afgescheiden van het centrum door een nieuwe bijzonder drukke as. Ook de aantasting van het mooie stuk Scheldedijk is onaanvaardbaar. Dit is voor vele mensen het uitgelezen plekje om even, zo dichtbij huis te genieten van de Schelde, de natuur, de rust en stilte. Het is een plezier voor kinderen, ontmoetingsplaats voor jong en oud, arm en rijk. Het is een stukje Scheldlandschapspark dat ons reeds gegeven is”, gaat de open brief van start.