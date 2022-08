Met 100 per uur door bebouwde kom: laagvliegers doorverwezen naar politierechtbank

Wetteren/Laarne/WichelenIn juni en juli werden in de gemeenten Wetteren, Laarne en Wichelen bij snelheidscontroles zes bestuurders naar de politierechtbank doorverwezen. In de Schoorstraat reed een snelheidsduivel maar liefst 121 kilometer per uur. Dat is meer dan het dubbele van wat is toegestaan.

Volledig scherm Flitscontrole in PZWLW. © Didier Verbaere

In totaal werden in juni 9.693 voertuigen door de politie gecontroleerd met de bemande camera. 647 bestuurders reden te snel (6,67 %). In juli werden 6.341 voertuigen gecontroleerd waarvan 447 bestuurders te snel reden (of 7,05 %).

Zes bestuurders doorverwezen naar Politierechtbank

Op de Kwatrechtsteenweg in Wetteren werd in juni een bestuurder geflitst aan 135 kilometer per uur in de zone 70. En op de Lange Meire in Laarne reed een wagen aan 108 per uur in de bebouwde kom en zone 50. Daar werd nog een tweede persoon doorverwezen. In de Paepestraat in Wichelen vlamde een voertuig aan 104 kilometer per uur voorbij de camera. Ze mogen het alle vier gaan uitleggen voor de rechtbank.

In juli werden nog eens twee laagvliegers doorverwezen. In de Schoorstraat reed een snelheidsduivel maar liefst 121 kilometer per uur. Meer dan het dubbele van de toegelaten 50 per uur. En op de Laarnesteenweg reed een wagen 96 per uur in de zone 50.

