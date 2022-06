Mening inwoners gevraagd over nieuwe brug over Schelde en overweg in Overbeke

WetterenInwoners van Wetteren kunnen op dinsdag 28 juni hun mening geven over de verschillende trajecten voor een nieuwe brug over de Schelde en een brug of tunnel aan de spoorwegovergang in Overbeke.

Volledig scherm De huidige Scheldebrug moet worden vervangen door een hogere. © Provincie Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met de gemeente Wetteren, de Vlaamse Waterweg, Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer aan een oplossing voor een nieuwe brug over de Schelde in Wetteren en een brug of tunnel om het spoor over te steken in Overbeke. “De verbinding tussen de E40 en het gebied ten noorden van de Schelde loopt vandaag dwars door het centrum van Wetteren. Dit zorgt voor problemen qua verkeersveiligheid en leefbaarheid”, meldt het gemeentebestuur.

Die verbinding tussen beide oevers van de Schelde zorgt al jaren voor verkeersproblemen in de ochtend- en avondspits en een tweede Scheldebrug is al meer dan veertig jaar onderwerp van hevige politieke discussies. Vorig jaar werd een werkgroep opgericht met alle partners. Ze willen ook samenwerken met bedrijven, handelaars, scholen, verenigingen en met de inwoners van Wetteren en omliggende gemeenten. De Vlaamse Waterweg wil de oude brug over de Schelde verhogen zodat grotere schepen er makkelijk onderdoor kunnen.

“Dit is het unieke moment voor Wetteren om een noodzakelijke beslissing te nemen over hoe en waar we de meest geschikte verbindingen kunnen realiseren over het spoor en het water tussen de verschillende gebieden in de gemeente. In het verleden is er al veel en lang over gediscussieerd maar vandaag kijken we, samen met alle partners, met veel vertrouwen uit naar de toekomst. Met gepaste vaart zetten we ons op het juiste spoor en kiezen we de beste weg voor elke weggebruiker”, zegt schepen Piet Van Heddeghem (Groen&Co), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening.

Overweg Overbeke

Volledig scherm De overweg in Overbeke gaat op termijn dicht. © Provincie Oost-Vlaanderen

Tegelijkertijd wordt een oplossing gezocht voor de spooroverweg aan de Wetterstraat. Dat is een van de drukste overwegen in Oost-Vlaanderen wat treinverkeer betreft. Infrabel streeft naar een veilig spoorwegennet met minder overwegen en wil de overweg aan de Wetterstraat vervangen door een volwaardig alternatief zoals een brug of een tunnel.

Op 28 juni is er een eerste dialoogmoment met de inwoners. Het studiebureau stelt voor welke tracés worden onderzocht, zodat geïnteresseerde inwoners mee kunnen nadenken. Iedereen is welkom in het gemeentehuis aan Rode Heuvel van 16 tot 20 uur. Inschrijven kan via www.oost-vlaanderen.be/wetteren-noord-zuid.

