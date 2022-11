Meneer Gustaaf is een nieuwkomer in de nieuwste editie van de Gault&Millau-restaurantgids met een score van 13/20

Uitbergen Verstrooi­de bestuurder rijdt tientallen meters op fietspad en duikelt dan diepe gracht in

Op de Veerstraat in Uitbergen is zondagavond een bestuurder met zijn voertuig enkele meters diep in de gracht gesukkeld naast de brug aan de Schelde. Hoe de bestuurder daar terecht is gekomen is niet duidelijk, de man zelf raakte niet gewond bij het ongeval.

8:36