Meer dan uur aanschuiven na ongeval op E40 in Wetteren

Wetteren 341 jongeren kiezen vrijwillig voor Johnson & Johnson, nu nog duizend vaccins op overschot

6 juli Dinsdag werden 341 jongeren tussen 18 en 25 jaar in Wetteren gevaccineerd met het vaccin van Johnson & Johnson. Ze schreven zich vrijwillig in nadat er een overschot van het vaccin werd geleverd in het vaccinatiecentrum. “Op die manier winnen we deze week honderden extra inentingen én er liggen nog een duizendtal vaccins in de koelkast”, zegt Sanne Vandromme van de ELZ Scheldekracht.