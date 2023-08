Meer dan een uur file richting kust door ongeval in Wetteren: rijbaan wel weer vrij

Café­baas-kap­per Luc (61) sluit zijn populaire zaak Den Barbier van Melle: “Fier dat ik duizenden toeristen naar Melle haalde”

Na 41 jaar in de stiel, stopt Luc De Smet (61) eind deze maand met zijn zaak Den Barbier van Melle in de Kerkstraat. Het café-kapsalon was ook een toeristische hotspot in de regio en kreeg jaarlijks honderden toeristen over de vloer. “Ik denk dat ik mensen uit 80 % van de wereld heb mogen ontvangen”, klinkt het fier. Wij gingen nog een (laatste) pint drinken.