Matige protestactie tegen circulatieplan: “Met deze plannen bloedt Wetteren verder dood”

WetterenOp een aantal vitrines van Wetterse handelszaken hangen sinds vandaag affiches met de boodschap ‘Handelscentrum Te Koop’. De middenstanders uiten op die manier hun ongenoegen over het nieuwe circulatieplan dat het lokaal bestuur volgend jaar in april wil invoeren.

De affiches werden massaal verspreid onder alle Wetterse handelaars, maar de respons om ze ook effectief aan het raam te houden is matig. Wij spotten er slechts een tiental in het centrum. In de Moerstraat hangen wel meer affiches dan in het centrum. Maar die straat wordt dan ook deels éénrichtingsverkeer in het nieuwe circulatieplan. “Wij vragen vooral aan het gemeentebestuur om het plan nog even op pauze te zetten tot de werken aan de Zuidlaan zijn voltooid en er een nieuwe Scheldebrug ligt. Dan pas kan je zien of de verkeersstroom zich aanpast aan de nieuwe situatie om Wetteren binnen te rijden. Want vandaag zijn er eigenlijk enkel fileproblemen door het schoolverkeer wanneer mensen hun kinderen naar school brengen”, zegt slager Steven Schalck.

“En de winkels in Wetteren leven van de passage dus dat zijn net onze klanten die ze met dit plan uit het centrum willen weren. We zijn niet tegen vernieuwing en verfraaiing of verkeersveilige maatregelen. Maar met deze ingrijpende plannen, bloedt het centrum net verder dood. Het doorgaand verkeer rijdt nu al rond Wetteren via de Achttien Augustuslaan en het Stationsplein”, zegt Steven.

Volledig scherm In enkele winkels hangt een affiche 'Handelscentrum te koop'. © Didier Verbaere

In dialoog

Schepen Bram De Winne (CD&V), bevoegd voor middenstand, snapt de ongerustheid maar wil de plannen toch uitrollen in april. Hij had dinsdagavond nog een maandelijks overleg met de handelaars. “Het is jammer dat er nu gekozen wordt voor een pamflettenactie die onze gemeente in een negatief daglicht zet en dat sommige handelaars niet voor dialoog kiezen. Zeker na de positieve sfeer die er afgelopen weekend op de Reuzenfeesten was? Ik snap uiteraard de ongerustheid en er zijn nog een aantal onduidelijkheden die we tegen april willen wegwerken. Maar we gaan het plan, mits enkele aanpassingen, invoeren zoals voorzien”, zegt Bram De Winne.

