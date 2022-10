Massemsesteenweg vermoedelijk voor langere tijd afgesloten door groot waterlek

Wetteren Snel en eenvoudig informatie verzamelen over vastgoed met nieuw in­fo-plat­form: Wetteren is één van de pilootge­meen­tes

Notarissen en vastgoedmakelaars kunnen vanaf vandaag alle info over vastgoed in Wetteren terugvinden in het Vastgoedinformatieplatform. Het platform verzamelt data, het Lokaal Bestuur van Wetteren voegt informatie toe en levert het dossier af aan de aanvrager. Wetteren is één van de eerste gemeenten in Vlaanderen die met dit platform werkt.

