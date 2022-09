Massa volk op 19de Derny Festival in Wetteren tijdens de grote ‘Iljo Keisse Show’: “Volgend jaar sta ik zelf tussen de supporters in mijn bocht”

Wetteren/Gent/HeusdenHet 19de Derny Festival in Wetteren van maandag kan herleid worden tot twee woorden: Iljo Keisse. De renner van de Quick Step-stal uit het nabije Heusden reed er zijn laatste derny, trakteerde op pinten in zijn bocht en was de ster van de wedstrijd achter brommertjes.

Volledig scherm Iljo Keisse deelt pinten uit in de Iljo Keisse-bocht aan de Libbrechtstraat. © Didier Verbaere

Het profpeloton achter derny’s kon rekenen op een massa bezoekers onder een stralende zon. En een reeks ronkende namen zoals Arnaud De Lie, Victor Campenaerts en sprintbom Fabio Jakobsen. Maar het was zijn ploegmaat Iljo Keisse die maandag in Wetteren met alle aandacht ging lopen. Keisse reed zijn zoveelste derny in Wetteren. “De tel ben ik kwijtgeraakt maar ik kom hier al lang en ik kom hier graag. De fans zijn altijd super en de sfeer geweldig”, zegt Keisse. Hij krijgt in november ook een mooi afscheid in ‘t Kuipke in Gent.

Quote Het was Iljo die me drie jaar geleden voor het eerst meevroeg naar het Derny Festival en ik vind het hier super Europees kampioen Fabio Jakobsen

De wielrenner heeft zelfs zijn eigen bocht in de Libbrechtstraat, de benedenstraat in de volksmond. Daar trakteerde hij op honderd pinten voor zijn fans. En goot er tussen twee wedstrijden door ook nog een ad fundum achterover. “Volgend jaar sta ik zelf tussen de supporters in mijn bocht”, beloofde Iljo. Hij schreef meteen de eerste wedstrijd op zijn naam. De Derby Boys zorgden eveneens voor een eerbetoon aan hem. En traditioneel trok het peloton tussen twee wedstrijden door ook naar Café Eemink waar Arnaud De Lie pinten tapte achter de toog.

Aan de start zorgde bewoner Christian Meirlaen weer voor een kleurrijk tafereel aan zijn gevel. Ditmaal ging de eer naar Europees kampioen Fabio Jakobsen. “Het was Iljo die me drie jaar geleden voor het eerst meevroeg naar het Derny Festival en ik vind het hier super. Veel mensen, een leuke ambiance en ik gun Iljo vandaag wel de aandacht”, vertelt de Europese kampioen. En in de viptent genoot Livien Troch (90) van de aandacht. De voormalige renner won in 1956 de Omloop Het Volk en in 1957 Gent Wevelgem en was samen met voormalig bondsvoorzitter Laurent De Backer de oprichter van Wielerclub Wetthra. “Ik ga nog alle dagen fietsen en geniet van het spektakel hier vandaag”, zegt hij.

Volledig scherm Ieder jaar zorgt Christian Meirlaen voor een opvallende gevel aan de start. Dit jaar voor Fabio Jakobsen. © Didier Verbaere

Een topeditie

“Het was een topeditie. Zowel qua deelnemers als opkomst met een pak bezoekers. Het was ook spannend. Dit Derny Festival blijft een topevenement voor Wetteren. Daarom hebben we de samenwerking met Wetthra tot 2024 verlengd”, vertelt schepen van Sport Dietbrand Van Durme die het startschot van de race gaf. Het was uiteindelijk Fabio Jakobsen die de eindoverwinning behaalde in de drie reeksen. Terecht. Maar de Keizer van het Wetterse Derny-gebeuren is Iljo Keisse. Dit was zijn dag en een mooi afscheid aan Wetteren.

Volledig scherm Iljo Keisse deelt pinten uit in de Iljo Keisse-bocht aan de Libbrechtstraat. © Didier Verbaere

Volledig scherm Ook de jeugd van het 5de en 6de leerjaar van Gertrudis supportert langs het parcours. © Didier Verbaere

Volledig scherm Iljo Keisse won de eerste manche in het Derny Festival. © Didier Verbaere

Volledig scherm Iljo Keisse ontspannen aan de start van zijn laatste Derny Festival in Wetteren. © Didier Verbaere

Volledig scherm De Derby Boys supporteren massaal voor Iljo Keisse. © Didier Verbaere

Volledig scherm Arnaud De Lie tapt pinten in Café Eemink. © Didier Verbaere

Volledig scherm De Libbrechtstraat is voortaan de Iljo Keisse-bocht. © Didier Verbaere

Volledig scherm De traditionele doortocht van het peloton aan Café Eemink. © Didier Verbaere

Volledig scherm Veel volk en eerbetoon aan Iljo Keisse bij de start van het Derny Festival. © Didier Verbaere

Volledig scherm Livien Troch is oud winnaar van de Omloop en Gent Wevelgem. © Didier Verbaere

Volledig scherm Schepen van sport Dietbrand Van Durme geeft het startschot van het Derny Festivla in Wetteren. © Didier Verbaere

Volledig scherm Iljo Keisse deelt pinten uit in de Iljo Keisse-bocht aan de Libbrechtstraat. © Didier Verbaere

Volledig scherm Iljo Keisse ontspannen aan zijn portret bij de start van zijn laatste Derny Festival in Wetteren. © Didier Verbaere

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.