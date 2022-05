Mariagaard ontvangt roadshow Virtual Reality voor Europese campagne

WetterenMariagaard aan de Oosterzelesteenweg in Wetteren is verkozen als gastheer voor ‘Europa in je buurt’ van de Europese Commissie en 4 Europese fondsen. Op 20 mei ontvangen ze een roadshow die door Vlaanderen trekt met een heuse Virtual Reality-experience. De secundaire school zal ook het ‘gezicht’ zijn van deze Europese campagne en het hele gebeuren wordt in beeld gebracht door een professionele filmcrew.

“Op die manier willen ze jongeren laten kennismaken met een aantal vooruitstrevende projecten in Vlaanderen die door Europa ondersteund worden. Specifiek zullen ze ook inzoomen op een aantal lokale projecten in en rond Wetteren. Met dit project wil Europa de Vlaamse burger bewust maken van het feit dat Europa investeert in veel lokale initiatieven, waarvan de burger vaak niet weet dat dit met de steun van Europa gerealiseerd werd. Dit jaar focust de actie op jongeren. De Europese commissie riep 2022 uit tot het jaar van de jongeren, daarom focussen ze dit jaar op hen. Daarnaast heeft de federale regering zich voorgenomen om bij de volgende Europese verkiezingen jongeren vanaf 16 jaar stemrecht te geven”, zegt directeur communicatie Thomas Declercq.

Virtual reality

De leerlingen van Mariagaard kunnen via een virtual reality activatiestand met verschillende Europese projecten kennismaken met state of the art technologie, wetenschap en innovatie in Vlaanderen, en leren ze bij over allerlei interessante sociale en culturele projecten in onze regio. Tijdens deze roadshow wordt ingezoomd op een aantal lokale projecten zoals Orsi, het expertise- en innovatiecentrum voor robot- en minimaal invasieve chirurgie.

Volledig scherm De verschillende projecten in beeld. © Didier Verbaere

“Toen we het voorstel kregen om mee te doen aan dit evenement twijfelden we geen moment. Dankzij dit project kunnen we jongeren laten kennismaken met wat Europa betekent voor de leefwereld en buurt van leerlingen op onze school.”, zegt pedagogisch directeur Isabelle De Clercq. Ook duurzaamheid en ecologie komen aan bod, want het transport van de materialen gebeurt met een 100% elektrische bestelwagen. Daarnaast zullen alle materialen die ontwikkeld worden voor de actie hergebruikt worden. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid lanceert bovendien ook een Europese campagne rond dit onderwijsproject.

Mariagaard werd bovendien gekozen om het ‘gezicht’ te zijn van deze Europese campagne. Het hele gebeuren wordt in beeld gebracht door een professionele filmcrew. Mariagaard krijgt ook bezoek van een aantal influencers om content op te nemen voor deze Europese campagne. “Heel fijn dat onze school werd uitgekozen als uithangbord. Onze leerlingen staan alvast in de rij aan te schuiven om in beeld te kunnen komen”, zegt directeur communicatie Thomas Declercq.