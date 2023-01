Mariagaard kent grootste groei in 20 jaar met 34 nieuwe leerlingen

WetterenNa de kerstvakantie telt Mariagaard 34 extra leerlingen die de overstap maakten naar de school aan de Oosterzelesteenweg in Wetteren. Dat is de grootste groei in 20 jaar tijd.

“Afgelopen kerstvakantie schreef Mariagaard 34 nieuwe leerlingen in. Daarnaast veranderen ook 16 leerlingen binnen de school van richting. De school boekt daarmee van het derde jaar op rij een grote sprong halfweg het schooljaar. Samen met de instroom in september zorgt deze nieuwe reeks inschrijvingen zelfs voor de grootste sprong in 20 jaar”, zegt Thomas De Clercq, directeur infrastructuur.

De school zette tijdens de vakantie de deuren open voor rondleidingen en advies aan nieuwe leerlingen. “Een schooljaar verliezen is niet in te halen. Als we jongeren al na Kerst heroriënteren, kunnen we dat vermijden,” zegt algemeen directeur Marinka Marinus. “Traditioneel schrijven we met Kerst leerlingen in binnen onze domeinen Sport en Maatschappij en Welzijn, vooral in de dubbele finaliteit (tso). Maar ook voor Voeding en Horeca en Stem was er uitgesproken interesse,” zegt directeur 2de en 3de graad Isabelle De Clercq.

Volledig scherm Kick off feestje Stressfactor op Mariagaard in Wetteren. © Didier Verbaere

Internaat

Ook het internaat zit in stijgende lijn. De maximumcapaciteit kon na enkele infrastructurele aanpassingen opgetrokken worden tot 93. Op dit moment staan er nog enkele leerlingen op de wachtlijst om een plaatsje op het internaat te kunnen bemachtigen.“Met alle nieuwe leerlingen en interne klaswissels hebben we 40 klasgroepen met meer of minder leerlingen, waardoor heel de lokalenpuzzel moest herbekeken worden,” weet Thomas Declercq. Maar afgelopen maandag had iedereen een plaatsje in de klassen.

