Man (75) overlijdt in Colruyt. Winkel pas deze namiddag open

Wetteren Pluk zelf je veldbloe­men boeket bij Kotfleuri: “Bloemen telen werkte helend na ziekte”

Op een prachtig terrein van 5 are aan de Stooktestraat in Wetteren teelt An Savonet prachtige snijveldbloemen. Tijdens de zomer organiseert ze ook een aantal zelfpluk-momenten in het veld en kan je jouw eigen prachtige veldbloemenboeket samenstellen.

20 juli