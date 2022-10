Maatwerkbedrijf uit Wetteren krijgt erkenning van de Verenigde Naties: “Stimulans om nog meer duurzaam te ondernemen”

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, helpt meer dan 300 ondernemingen om de duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties te realiseren in hun bedrijf. De bedrijven ontvangen na een succesvol actiejaar het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). Tijdens een ceremonie op de jaarlijkse Voka Dag Duurzaam Ondernemen ontvangen 65 bedrijven ook een prestigieuze internationale erkenning voor hun inspanningen: 37 Vlaamse bedrijven mogen zich SDG Pioneer noemen. Daarnaast slepen 28 bedrijven het SDG Champion-certificaat van de Verenigde Naties in de wacht. Trianval vzw, het maatwerkbedrijf uit Wetteren, is één van hen.

Volledig scherm Trianval Wetteren © Trianval

Quote Het charter Duurzaam Ondernemen heeft onze inzichten verruimd Luc De Maesschalck, directeur bij Trianval

“Trianval is een maatwerkbedrijf dat tewerkstelling wil verschaffen aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, zegt Luc De Maesschalck, directeur bij Trianval. “Wij zijn sociale ondernemers, de stap naar duurzaam werken is voor ons klein en vanzelfsprekend. Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen heeft onze inzichten verruimd en is een hefboom om uitdagingen aan te gaan rond duurzaam ondernemen. In 2015 reeds ondertekenden we het milieucharter van VOKA en sinds 2017 het charter duurzaam ondernemen dat we sindsdien elk jaar binnenhalen. Dat doen we met grote maar vaker met kleine acties en inspanningen. Zo gebruiken we al jarenlang kartonnen en geen plastic bekertjes in het bedrijf of printen we op papier van 70 in plaats van 80 gram. We willen onze mensen ook bewuster in het leven zetten en nemen hen mee in dat verhaal. En zelfs onze relatiegeschenken zijn duurzaam en herbruikbaar", somt Luc op.

Trianval neemt ook deel aan projecten voor het goeie doel. En daarnaast investeert het bedrijf fors in zonnepanelen, isolatie en LED-verlichting. “Met ons pilootproject om laminaat en spaanderplaten een tweede leven te bezorgen als verpakkingsmateriaal of afdekmateriaal namen we deel aan deze Champion-uitdaging. Het jongste jaar redden we zo maar liefst 280 ton laminaat en 2400 ton spaanderplaten van de verbrandingsoven", klinkt het trots. Reden genoeg voor de Verenigde naties om hen te belonen met de award. “Het SDG Champion-certificaat is een erkenning dat we onze missie realiseren met een visie waarvan duurzaam ondernemen deel uitmaakt. Maar het is geen eindpunt. Wij gaan nu voor honderd procent CO2 vrije productie. Dat we deze prijs krijgen in ons 50ste levensjaar, maakt het alleen maar mooier", besluit Luc.

Volledig scherm In Trianval worden spaanderplaten gerecycleerd en weer in de handel gebracht. © Trianval

Acties rond duurzaam ondernemen

SDG Pioneers of SDG Champions zijn ondernemingen die gedurende verschillende jaren acties opzetten rond de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. De certificaten worden uitgereikt door UNITAR, het agentschap voor opleiding en vorming van die internationale organisatie. Tijdens de ceremonie in het Afrikamuseum in Tervuren werden dinsdagmiddag 37 nieuwe SDG Pioneer- en 28 nieuwe SDG Champion-bedrijven gehuldigd.

“De klimaatverandering aanpakken, werken aan een inclusieve samenleving en circulair ondernemerschap versterken zijn wereldwijde uitdagingen die lokaal kunnen worden aangepakt. De SDG’s van de Verenigde Naties zijn dan ook een ideaal instrument voor ondernemingen om hun duurzaamheidsacties aan op te hangen”, aldus Alex Mejia, directeur bij UNITAR.

