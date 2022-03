Lokale helden krijgen vrij podium in Wetteren

Speel je muziek of ben je DJ? En wil je op zaterdag 30 april graag spelen op één van de podia in de gemeente? Alle genres, van klassiek en folk over jazz en rock tot electro, zijn welkom. En het maakt niet uit of je solo of in groep speelt. De enige voorwaarde: je woont in Wetteren of je bent ervan afkomstig. Inschrijven kan tot 27 maart via: https://www.ccnovawetteren.be/word-jij-een-lokale-held#supportyourlocalscene #lokalehelden