Lokaal bestuur Wetteren uit bezorgdheid over aanpak stikstof: “Te grote invloed op landbouwers”

WetterenHet Lokaal Bestuur van Wetteren maakt zich zorgen over de ‘Programmatorische Aanpak Stikstof’ door de Vlaamse Overheid. “Er is teveel uitstoot van stikstof maar in Wetteren heeft deze aanpak een te grote invloed op de landbouw”, klinkt het.

Omdat er te veel stikstof wordt uitgestoten, wat zorgt voor minder planten- en diersoorten, afname van biodiversiteit en verarming van de natuur, wil de Vlaamse regering de uitstoot verminderen via het PAS, de Programmatorische Aanpak Stikstof. Die moet zorgen voor een verminderde stikstofneerslag.

“Het Lokaal Bestuur Wetteren is van mening dat de aanpak van stikstofuitstoot noodzakelijk is. Maar toch heeft het schepencollege enkele bezorgdheden overgemaakt aan de Vlaamse Regering over het PAS zoals het nu voorligt. Het ontwerp-PAS focust hard op landbouw, een belangrijke branche in Wetteren, waar het aantal bedrijven per km² ligt hoger dan het Oost-Vlaams gemiddelde. De sierteelt is volgens de landbouwtyperingskaart de meest typerende sector in Wetteren, maar er zijn ook verschillende landbouwers gespecialiseerd in rundvee en varkens. We zijn van mening dat het plan dezelfde ambitieuze maatregelen mag voorzien voor andere sectoren”, aldus het schepencollege.

“Het ontwerp-PAS schept een negatief beeld van de samenwerking tussen landbouw en natuur. We geloven dat beiden elkaar kunnen versterken en in harmonie kunnen groeien. Daarom is een beleidsmatige, overkoepelende aanpak nodig. Bijkomende aanvullende regelgeving over waterkwaliteit of mestverwerking mag niet leiden tot meer rechtsonzekerheid.”

De Vlaamse Overheid moet er volgens de gemeente in slagen een rechtszekerheid te creëren voor natuur én landbouw. “De voorziene evaluatie in 2030 voorziet geen standvastigheid en zekerheid. Dat is nadelig voor onze (jonge) landbouwers, die nu strategische en financiële keuzes moeten maken op lange termijn. We willen hen de nodige kansen geven om hun bedrijf te kunnen runnen met respect voor de natuur en hun eigen activiteiten, binnen een duidelijk en rechtszeker beleidsmatig kader. We dringen er bij de Vlaamse Regering op aan dat de maatregelen worden genomen in overleg met de verschillende sectoren.”

