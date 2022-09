Linus (7) is Reuzenkind van Wetteren en krijgt prominente rol in Reuzenspektakel

De gouden munt was voor Linus Rumbaut. De zoon van Thomas en Fien De Smet mag de komende vijf jaar de titel van Reuzenkind dragen. Het is de bedoeling om elke vijf jaar de verjaardag van Reus en Reuzin te vieren. Linus loopt school aan de Vrije basisschool van Massemen, speelt volleybal en is lid van scouts Prins Boudewijn in Wetteren centrum. Hij speelt sinds kort ook piano en zijn grote droom was: “Ooit eens in de krant staan”, lacht de jongeman. Wat dus bij deze aardig gelukt is. “Ik zie het zeker ook zitten om toneel te spelen en het wordt mijn eerste ervaring op een podium. Maar ik heb er zin in”, zegt hij.